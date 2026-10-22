İzmir Konak'ta baskında 59 bin 300 uyuşturucu hap ve kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta baskında 59 bin 300 uyuşturucu hap ve kalaşnikof ele geçirildi

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İzmir Konak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve düzenlenen baskında 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta baskında 59 bin 300 uyuşturucu hap ve kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika
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