İZMİR'in Konak ilçesinde, dairede yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın zehirlenip hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada karar çıktı. Sanıklardan temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz 7,5 yıl, ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm binadakiler, ilaçlamanın ardından rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay bebek, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi.

ÖNCE TUTUKLANDILAR, SONRA SERBEST KALDILAR

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ve ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İşe aracılık ettiği belirlenen E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Bülent Öz ve Eyüp G. de adli kontrolle serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği belirtildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise Altay Toprak Kınalı'nın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde rapor hazırladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce tutuklanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. hakkında yeniden gözaltı talimatı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde, gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğu yer aldı. Sanıklar hakkında, 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet ile 5 kişinin zehirlenmesine yönelik de 'Silahla kasten yaralama' suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MÜEBBET İSTENDİ, BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA ÇIKTI

Sanıkların yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bülent Öz, Altay Toprak Kınalı'nın ailesi ve müştekiler ile avukatlar katıldı. İlaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların ilaçlamanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bildiklerini ancak gerekli güvenlik önlemlerini yeterli düzeyde almadıklarını savundu.

Sanıkların 'olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep eden Avukat Utku Turan'ın ardından savunma yapan sanık Bülent Öz, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilaçlama yaptığını iddia ederek beraatini istedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkları 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırdı. Sanık Bülent Öz 7,5 yıl, Eyüp G. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanıklar hakkında 2 yıl meslekten men kararı verdi.

AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Duruşmanın ardından baba Recep Kınalı, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.