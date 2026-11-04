İzmir Konak'ta iş yerinde yazar kasada ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yazar kasa içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenledi.

Aramada, yazar kasa içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.A. (20) gözaltına alındı.