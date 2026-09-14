İzmir Konak\'ta yeni eğitim yılı başladı, veliler güvenlik önlemi istedi

(İZMİR) - Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı. Okullarda ilk ders zili çaldı, öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Veliler, çocuklarının yeni eğitim yılında başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim süreci geçirmesini diledi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda hareketlilik yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde okullarının yolunu tutan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gazi Ortaokulu'nda da ilk ders zilinin çalmasıyla yeni eğitim yılının ilk dersleri başladı. Gazi Ortaokulu önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan veliler, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin beklenti ve temennilerini dile getirdi.

VELİLERDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ TALEBİ

Torununu okul önünde bekleyen Ayten Kaynak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok gayretli çocuklarımız. Benim orta bire giden bir torunum var. Bir tanesi de ilkokul ikinci sınıfta. Valla çok çalışıp gayret etmeler lazım. Biz dershaneyi de yazdırdık. İnşallah hayırlı uğurlu olur çocuklarımız için. Çalışırlarsa kazanırlar. Her şeyin başı çalışmakta. Annesi de öğretmen" dedi.

Veli Hülya Karakaş, "Hepsini Allah zihin açıklığı versin. Sağlıklı, mutlu. Güzel günler diliyorum hepsine. Başarılar diliyorum. Güvenlik önlemleri çok güzel. İnşallah ki bütün okullarda aynı şekilde arttırılır ve hiçbir şekilde öyle sorunlar yaşamayız. Şu an için yapılmadı ama yarından itibaren zaten veli girişleri yasaklanacak. Daha iyi yerlere geleceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Güvenlik önlemlerinin arttırılmasını temenni eden veli Görkem Uyar ise "Her veli gibi ben de çok heyecanlıyım. Bütün öğrencilere başarılı, sağlıklı, güvenli bir yıl diliyorum. Bizim başka beklentimiz yok zaten çocuklardan. Hepsine başarılar diliyorum bu kadar. Daha güvenli olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.