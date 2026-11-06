İzmir Konak\'ta yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 60 yaşındaki kişi öldü

İzmir Konak'ta yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 60 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde Fevzipaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar'a kamyon çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen Sunar hayatını kaybederken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon şoförü gözaltına alındı.
İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a, Nurullah B.'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Sunar, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zafer Sunar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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