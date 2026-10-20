İzmir Konak\'taki Alsancak Garı\'nda boş vagon yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir Konak'taki Alsancak Garı'nda boş vagon yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında boş bir vagonda patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İZMİR'in Konak ilçesinde gardaki boş 1 vagonda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında, vagon kullanılamaz hale geldi.
Olay, Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Boş bir vagonda meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?