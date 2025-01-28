İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı

İzmir Körfezi\'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlattı. Çevre Bakanlığı'nın denetimlerinde İZSU'ya idari para cezası verildi.

28.01.2025 18:58  Güncelleme: 19:01
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından çeşitli tarihlerde incelemeler yapıldı. İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 6 ihlalden 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber : Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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