İzmir Körfezi'nde devam eden çevre kirliliği nedeniyle ilgili Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 1.8 milyon TL ceza kesildi. Ceza, çevre koruma yasalarının ihlali sonucu uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda gerekli önlemleri almayı taahhüt ettiğini açıkladı.
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10.09.2024 19:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde Kirlik Cezası - Son Dakika
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