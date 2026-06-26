İzmir'in Simgesi Paraşüt Kulesi Yeniden Ayağa Kalkıyor

(İZMİR) - 2020 İzmir depreminin ardından kullanıma kapatılan Kültürpark Paraşüt Kulesi için restorasyon hazırlıkları başladı. Tarihi yapıda yürütülen teknik incelemeler ve zemin etütleriyle, kentin hafızasında önemli yer tutan simge yapının yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 90 yıldır Kültürpark'ın siluetini tamamlayan Paraşüt Kulesi için restorasyon hazırlıkları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 İzmir depremi sonrası kullanıma kapatılan tarihi yapının özgün kimliğini koruyarak yeniden kente kazandırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında öncelikle yapının mevcut durumunu ortaya koyacak rölöve çalışmaları yürütülüyor. Eş zamanlı olarak jeolojik ve jeofizik araştırmalar, zemin etütleri ile geoteknik incelemeler gerçekleştiriliyor. Tarihi yapının taşıyıcı sisteminin durumunu belirlemek amacıyla karot örnekleri alınırken, elde edilecek veriler doğrultusunda kulenin güçlendirme ve restorasyon ihtiyaçları netleştirilecek.

KULENİN SAĞLIK RAPORU ÇIKARILIYOR

Hazırlanacak teknik raporların ardından yapının özgün mimari özelliklerini ortaya koyan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile ilgili mühendislik çalışmaları hazırlanacak. Böylece yaklaşık 90 yıllık yapının korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe taşınmasına yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Paraşüt Kulesi'nin tescilli kültür varlığı statüsünde bulunması nedeniyle hazırlanacak tüm projeler, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak. Ayrıca kulenin yer aldığı Kültürpark'ın doğal sit alanı olması nedeniyle ilgili koruma komisyonlarının görüş ve değerlendirmeleri de alınacak. Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından tarihi yapının restorasyon uygulamalarına başlanacak.

89 YILDIR İZMİR'İN HAFIZASINDA

Türk Hava Kuvvetleri tarafından gençleri havacılığa özendirmek ve paraşütçü yetiştirmek amacıyla yaptırılan Paraşüt Kulesi, 1937 yılında hizmete açıldı. Mimar Bedri Tümay ve Algrandi tarafından tasarlanan 48 metre yüksekliğindeki yapı, dönemin ileri mühendislik anlayışını yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor. Rüzgar yükünü azaltan boşluklu tasarımı, üç terası ve asansör sistemiyle yalnızca İzmir'in değil, Cumhuriyet döneminin önemli mühendislik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Kültürpark'ın kuruluş yıllarından bu yana kentin siluetini tamamlayan Paraşüt Kulesi, kuşaklar boyunca milyonlarca İzmirlinin anılarında yer etti. Şimdi ise başlatılan bilimsel ve teknik çalışmalarla birlikte, kentin bu önemli simgesinin gelecek kuşaklara güvenli ve özgün haliyle aktarılması hedefleniyor.