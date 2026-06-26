İzmir'in Simgesi Paraşüt Kulesi Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in Simgesi Paraşüt Kulesi Yeniden Ayağa Kalkıyor

26.06.2026 09:40  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020 İzmir depremi sonrası kullanıma kapatılan tarihi Paraşüt Kulesi'nde rölöve, zemin etüdü ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. 89 yıllık yapının özgün kimliği korunarak yeniden kente kazandırılması hedefleniyor.

(İZMİR) - 2020 İzmir depreminin ardından kullanıma kapatılan Kültürpark Paraşüt Kulesi için restorasyon hazırlıkları başladı. Tarihi yapıda yürütülen teknik incelemeler ve zemin etütleriyle, kentin hafızasında önemli yer tutan simge yapının yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 90 yıldır Kültürpark'ın siluetini tamamlayan Paraşüt Kulesi için restorasyon hazırlıkları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 İzmir depremi sonrası kullanıma kapatılan tarihi yapının özgün kimliğini koruyarak yeniden kente kazandırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında öncelikle yapının mevcut durumunu ortaya koyacak rölöve çalışmaları yürütülüyor. Eş zamanlı olarak jeolojik ve jeofizik araştırmalar, zemin etütleri ile geoteknik incelemeler gerçekleştiriliyor. Tarihi yapının taşıyıcı sisteminin durumunu belirlemek amacıyla karot örnekleri alınırken, elde edilecek veriler doğrultusunda kulenin güçlendirme ve restorasyon ihtiyaçları netleştirilecek.

KULENİN SAĞLIK RAPORU ÇIKARILIYOR

Hazırlanacak teknik raporların ardından yapının özgün mimari özelliklerini ortaya koyan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile ilgili mühendislik çalışmaları hazırlanacak. Böylece yaklaşık 90 yıllık yapının korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe taşınmasına yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Paraşüt Kulesi'nin tescilli kültür varlığı statüsünde bulunması nedeniyle hazırlanacak tüm projeler, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak. Ayrıca kulenin yer aldığı Kültürpark'ın doğal sit alanı olması nedeniyle ilgili koruma komisyonlarının görüş ve değerlendirmeleri de alınacak. Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından tarihi yapının restorasyon uygulamalarına başlanacak.

89 YILDIR İZMİR'İN HAFIZASINDA

Türk Hava Kuvvetleri tarafından gençleri havacılığa özendirmek ve paraşütçü yetiştirmek amacıyla yaptırılan Paraşüt Kulesi, 1937 yılında hizmete açıldı. Mimar Bedri Tümay ve Algrandi tarafından tasarlanan 48 metre yüksekliğindeki yapı, dönemin ileri mühendislik anlayışını yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor. Rüzgar yükünü azaltan boşluklu tasarımı, üç terası ve asansör sistemiyle yalnızca İzmir'in değil, Cumhuriyet döneminin önemli mühendislik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Kültürpark'ın kuruluş yıllarından bu yana kentin siluetini tamamlayan Paraşüt Kulesi, kuşaklar boyunca milyonlarca İzmirlinin anılarında yer etti. Şimdi ise başlatılan bilimsel ve teknik çalışmalarla birlikte, kentin bu önemli simgesinin gelecek kuşaklara güvenli ve özgün haliyle aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Simgesi Paraşüt Kulesi Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:40:26. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'in Simgesi Paraşüt Kulesi Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.