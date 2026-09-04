İzmir Menderes Dereköy'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Menderes Dereköy'de orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Menderes ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dereköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Menderes Dereköy'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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