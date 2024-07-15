İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir Menderes\'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

15.07.2024 21:27
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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Öte yandan yangından yükselen duman ve yangına müdahale eden hava araçlarının oluşturduğu yoğunluk, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamaya neden oldu.

Havalimanına inecek bazı uçaklar Milas Bodrum Havalimanı'na yönlendirilirken kalkış yapacak uçaklarda da gecikmeler yaşanıyor.

Kaynak: AA

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