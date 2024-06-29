İzmir Menderes'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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(ANKARA) - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir"n Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Devam eden yangına ilk etapta 4 uçak 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi. Yangının büyümesi üzerine sevk edilen ekiplerin sayısı arttırıldı.

Yangına toplam 5 uçak ve 13 helikopterle havadan, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile de karadan müdahale ediliyor.