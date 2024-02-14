İzmir merkezli operasyonda 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir merkezli operasyonda 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İzmir merkezli operasyonda 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

14.02.2024 12:59
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İzmir merkezli 2 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul'da önceden belirlenen 23 adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir merkezli operasyonda 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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