İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığı tarafından 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

07.05.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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İzmir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada haklarında örgüt mensubu olduklarına dair deliller olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığınca 2'si muvazzaf 6 asker, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi ve 1 polis memurunun yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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