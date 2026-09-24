İzmir merkezli vatandaşlık sahteciliği operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen "usulsüz vatandaşlık" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, resmi belgede sahtecilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Suriye uyruklu kişilerin işlemlerini usulsüz şekilde gerçekleştirdikleri ve bu faaliyetler karşılığında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 43 yabancı uyruklu kişinin şüpheli olarak ifadelerinin alınması, elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda İzmir ve Ankara'a belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 49 bin 700 lira, yabancı uyruklu 3 kişiye ait kimlik belgesi, yabancı uyruklu 2 kişiye ait pasaport, 3 geçici koruma kimlik belgesi ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.