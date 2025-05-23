İzmir Metro AŞ, 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
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İzmir Metro AŞ, 25. Yılını Kutladı

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23.05.2025 10:30  Güncelleme: 11:30
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İzmir Metro AŞ, 25. Yılını Kutladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ, 25 yıl içinde 1 milyar 717 milyon yolcu taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Kutlamalar çerçevesinde personele plaketler verildi.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 60 kilometrelik metro ve tramvay sistemini işleten İzmir Metro AŞ, hizmette 25 yılı geride bıraktı. Bu süreçte 1 milyar 717 milyon yolcu taşındı. Şirkette çeyrek asrı geride bırakan personele teşekkür plaketi verildi.

İzmir ulaşımının can damarı İzmir Metro AŞ, hizmette çeyrek asrı geride bıraktı. 22 Mayıs 2000 tarihinde 11 kilometre hat uzunluğu ve 10 istasyonla toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan İzmir Metrosu, Konak, Karşıyaka, Çiğli tramvayları ile birlikte 60 kilometrelik hatta ulaşım devi haline geldi. Çeyrek asırda 1 milyar 717 milyonu aşkın yolcu taşıyan İzmir Metro AŞ'nin 25. yaşı Halkapınar'da bulunan Genel Müdürlük Binası'nda kutlandı. 25. yıl pastasının kesildiği kutlamaya İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar katıldı. Törende 25 yılını dolduran personele sertifika ve üzerinde 2000'li yıllarda metroda kullanılan jetonların bulunduğu seramikten plaket takdim edildi.

Kara: Nice 25 yıllara

İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, "Bu hikaye 25 sene önce, bu ihtiyacı gören yöneticilerin hamleleriyle başladı. Sizlerle birlikte bugüne kadar geldi. Bir kentin en önemli unsuru yurttaşlarına sunmuş olduğu imkanların kalitesiyle ölçülür. İzmir Metro, İzmir'deki yaşam kalitesini yükselten, konforu önceleyen, insanı önceleyen bir anlayışa sahip. İzmir'in çağdaş bir kent olması için, herkes için ulaşılabilir bir hizmet sunduğu için kentin şekillenmesinde çok önemli bir itici güç oldu. Buraya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Nice 25 yıllara" dedi.

Karakuzu: Tüm başarı çalışanlarda

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, "22 Mayıs 2000 tarihinde başlayan bu yolculuk İzmir'e çok şey kattı. İzmir'e daha modern bir ulaşım sağladı, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma kavuştuk. Bunun altında yatan tüm başarı çalışanlarda" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Metro AŞ, 25. Yılını Kutladı - Son Dakika

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