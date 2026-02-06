Sofrada Adalet İçin İzmir Hamlesi

(İZMİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği gıda güvenliği proje ve eylem planlarının ardından İzmir, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın (MUFPP) üyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Milano'da "Dünyayı Beslemek, Yaşam için Enerji" temasıyla düzenlenen Expo 2015 – Feeding the Planet, Energy for Life çerçevesinde başlatılan ve dünya genelinde 300'den fazla şehrin imzacısı olduğu Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'na imza atıldı. Tanzim satış mağazaları İZMAR, İZTARIM aracılığıyla çiftçiden temin edilerek halka güvenle sunulan ürünler, kompost üretimi, gıda atıklarının dönüşümü, kent tarımı ve mahalle bostanları, organik tarımın teşviki, kırsalda tarımsal üretimin desteklenmesi ve kuraklıkla mücadele gibi çok sayıda projeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milano Paktı ile kentin gelecek vizyonunu teminat altına alacak yeni projelerin önünü açtı.

6 temel ilkeye taahhüt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milano Kentsel Gıda Politikası Sözleşmesi'ni imzalayarak, belirtilen 6 temel ilkeye (yönetişim, sürdürülebilir beslenme, sosyal adalet, yerel üretim, tedarik ve dağıtım, atık yönetimi) taahhüt verdi. Buna göre belediye, sağlıklı ve erişilebilir gıdaya ulaşımı destekleyecek, gıda israfını azaltacak, biyolojik çeşitliliği koruyacak, atığı en aza indirecek ve gıda sistemindeki tüm aktörlerle birlikte sürdürülebilir gıda politikaları geliştirecek; ayrıca iklim değişikliğiyle mücadeleyi önceliklendirecek.

İzmir, gıda politikalarında öncü rol üstlenecek

Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın Eylem Çerçevesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin gıda sistemine yönelik çalışmalarında bir başlangıç noktası olarak benimsenecek. Elde edilen deneyim ve kazanımlar, diğer şehirler, ulusal kurumlar ve uluslararası ağlarla paylaşılacak. Bu üyelik sayesinde İzmir, yerel ölçekte gıda politikalarını güçlendirecek ve diğer kentleri de harekete geçirmede öncü olacak.