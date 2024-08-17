İzmir Milletvekillerinden Orman Yangınlarına İlişkin Öneri ve Eleştiriler

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(İZMİR) - İzmir Milletvekillerinden, kentte devam eden orman yangınlarına ilişkin öneri ve çağrılar geldi. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Ankara'da acil kriz masası oluşturulması önerisinde bulundu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da, "Beceriksizliğiniz yüzünden binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor" diye iktidara yüklendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan ve ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine sıçrayan yangına işişkin İzmir milletvekilleri açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti İzmir Millletvekili Salih Uzun, Ankara'da acil kriz merkezi oluşturlması çağrısı yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da hükümeti, yangına müdahalede yetersiz kaldığı için eleştirerek, "Neyi bekliyorsunuz, şehrin yok olmasını mı? Beceriksizliğiniz yüzünden binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'un yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir'in bir çok yerinde yangın var. Valilik ve Belediye tüm imkanları ile çabalıyor. Çevre illerde de yangınlar olduğundan yardım alınamıyor. Konu alarm seviyesinde ele alınmalıdır. İzmir ve Ege yangınları için sadece bölgede değil Ankara'da acilen kriz masası kurulmalıdır."

CHP izmir Milletvekili Mahir Polat da açıklamasında şunları kaydetti:

"4 milyar TL Kira bedeli ödemekle övünenler nerede! 2021 yılında tarihin en büyük orman yangını ile 121 bin hektar orman alanı yok olduğunda buna müdahale edecek ekipmanların; helikopter, uçak vs yeterli olarak elimizde bulunmaması nedeni ile birçok ülkeden kiralamak durumunda kalınmıştı. Geçen 3 seneye rağmen yaşanan bu felaketlerden hala ders alınmadı. 2023 yılı için yaklaşık 4 Milyar TL, hava aracı kirasına ödendi. Sadece Rusya'ya 2 adet yangın uçağı için 131 Milyon TL, Baykar'dan 5 adet- TUSAŞ'tan 1 adet insansız hava aracı (İHA) için 323 Milyon TL ödendi ancak hala yangına müdahale etmekte yetersiz kalınıyor. Neyi bekliyorsunuz, şehrin yok olmasını mı? Beceriksizliğiniz yüzünden binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor."