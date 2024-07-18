İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Onur Yiğit'i Ziyaret Etti

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(İZMİR) - İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki gazilerin Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'i ziyaret etti.

İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki gazilerin Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Aydın, Başkan Yiğit'e Türk bayrağı hediye ederken Yiğit, bayrağı öperek teslim aldı.

Kıbrıs gazisi olan Aydın, Başkan Yiğit'e başarı dileklerini iletmek için geldiklerini belirterek, "Bu dönem genç belediye başkanları görev aldı. Bu başkanlardan birisi de, benim de ikamet ettiğim Balçova'nın başkanı oldu. Kendisinin yanındayız ve başarılar diliyoruz. Duruşuyla ve çalışkanlığıyla bizlere güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gazilerin toplumun değeri olduğunu, hak ettikleri saygıyı her alanda görmeleri gerektiğini kaydeden Onur Yiğit ise şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden insanlar olarak ülkemiz için canını ortaya koyan siz gazilerimizi konuk etmenin onurunu yaşıyorum. Güzel sözleriniz beni çok mutlu etti ve duygulandırdı. Size ve Balçovalı hemşerilerime layık olmak için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. İyi ki varsınız."