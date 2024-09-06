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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi tarafından İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'İzmir Müzisyenleri Buluşmaları' Berfin Berşe konseri ile başladı.

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kapsamında 5-26 Eylül tarihleri arasında düzenlediği 'İzmir Müzisyenleri Buluşmaları' Berfin Berşe konseriyle başladı. Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşen konserin tadını çıkaran Narlıdereliler, Berşe'nin seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde konuşma yapan İzmirli Müzisyen Berfin Berşe, yerel müzisyenlere verilen desteğin önemini vurgulayarak Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'a teşekkür etti. Konser, çiçek takdimi ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

İzmir'in müzik kültürüne ve sanatına destek vermek, yerel müzisyenleri tanıtmak amacıyla Narlıdere Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Müzisyenleri Buluşmaları eylül ayı boyunca sürecek. Etkinlik süresince her hafta farklı bir İzmirli müzisyen sahne alacak. Bu kapsamda; Soner Bektaş 12 Eylül saat 20.00'de Yukarıköy Meydanı'nda, Moli 21 Eylül saat 20.00'de Demokrasi Meydanı'nda, Onur Tuzlacı ve Merih Aşkın (DUO) ise 26 Eylül saat 20.00'de Sahilevleri Bakü Parkı'nda Narlıdereliler ile buluşacak.