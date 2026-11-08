İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths'le kasımın ilk konserini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths'le kasımın ilk konserini verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths\'le kasımın ilk konserini verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths\'le kasımın ilk konserini verdi
Haber Videosu

İzmir Oda Orkestrası, kasımın ilk konserinde şef Howard Griffiths yönetiminde keman sanatçısı Soyoung Yoon'u Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ağırladı. Konserde Mozart, Pleyel ve Britten'in eserleri seslendirildi; dinleyiciler farklı dönemlerin repertuvarıyla buluştu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası, kasım ayının ilk konserinde dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde keman sanatçısı Soyoung Yoon'u İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarla Wolfgang Amadeus Mozart, Ignaz Josef Pleyel ve Benjamin Britten'in eserleri seslendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İzmir Oda Orkestrası'nın kasım ayındaki ilk konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde orkestrayı şef Howard Griffiths yönetirken, gecenin solistliğini uluslararası başarılarıyla tanınan Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon üstlendi. İzmir Oda Orkestrası Başkemancısı Deniz Toygür de konserde görev aldı.

Konser programında, Mozart'ın 5 numaralı keman konçertosu, I.J. Pleyel'in 11 numaralı senfonisi ve B. Britten'in "Frank Bridge Teması Üzerine Varyasyonlar" adlı eseri de yer aldı. Klasik dönem ve 20. yüzyıl gibi farklı dönemlerin müzikal anlayışlarını bir araya getiren repertuvar, dinleyicilere klasik müzik tarihinin farklı duraklarında yolculuk yapma fırsatı sundu.

Kaynak: ANKA
Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziKültür SanatGüncelMozartİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths'le kasımın ilk konserini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android