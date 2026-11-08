İzmir Oda Orkestrası, Soyoung Yoon ve Howard Griffiths\'le kasımın ilk konserini verdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası, kasım ayının ilk konserinde dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde keman sanatçısı Soyoung Yoon'u İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarla Wolfgang Amadeus Mozart, Ignaz Josef Pleyel ve Benjamin Britten'in eserleri seslendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İzmir Oda Orkestrası'nın kasım ayındaki ilk konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde orkestrayı şef Howard Griffiths yönetirken, gecenin solistliğini uluslararası başarılarıyla tanınan Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon üstlendi. İzmir Oda Orkestrası Başkemancısı Deniz Toygür de konserde görev aldı.

Konser programında, Mozart'ın 5 numaralı keman konçertosu, I.J. Pleyel'in 11 numaralı senfonisi ve B. Britten'in "Frank Bridge Teması Üzerine Varyasyonlar" adlı eseri de yer aldı. Klasik dönem ve 20. yüzyıl gibi farklı dönemlerin müzikal anlayışlarını bir araya getiren repertuvar, dinleyicilere klasik müzik tarihinin farklı duraklarında yolculuk yapma fırsatı sundu.