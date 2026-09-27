İzmir Ödemiş Bozdağ'da YÖK Bilim Kafe söyleşisi ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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İzmir Ödemiş Bozdağ'da YÖK Bilim Kafe söyleşisi ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

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İzmir Ödemiş Bozdağ\'da YÖK Bilim Kafe söyleşisi ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi koordinasyonunda Ödemiş Bozdağ'da sağlıklı yaşam yürüyüşü ve YÖK Bilim Kafe etkinliği düzenlendi. Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığı söyleşisi yapıldı, etkinlikte yöre halkına ağız ve diş sağlığı taraması, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.

Kültür rotası Efeler Yolu üzerindeki Ödemiş'in Bozdağ Mahallesinde, İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi koordinasyonunda sağlıklı yaşam yürüyüşü ve YÖK Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, senato üyeleri ve öğrenciler Bozdağ Meydanı'nda bir araya geldi, Efeler Yolu'nun Bozdağ etabında sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı.

Daha sonra mahalle kahvesinde, Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığı konulu "YÖK Bilim Kafe Söyleşisi" gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu projesinin bölge turizmindeki önemine dikkati çekerek, hem kültürel hem de doğal açıdan zengin rotanın önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Alcı da bölgeye can suyu olan Efeler Yolu'nun doğal ve tarihi dokusuyla yaklaşık 500 kilometrelik bir parkurdan oluştuğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında kurulan halk sağlığı bilgilendirme ve farkındalık stantlarında yöre halkına ağız ve diş sağlığı taraması, tansiyon ve şeker ölçümü ile halk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Ödemiş Bozdağ'da YÖK Bilim Kafe söyleşisi ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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