İzmir Ödemiş'te 19 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te 19 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

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İzmir Ödemiş\'te 19 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin durdurduğu araçtakilerin kimlik kontrolünde, yağma suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi O.T. (42) ve Ö.B. (39) yakalandı. Üzerlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 2,88 gram metamfetamin bulundu; gözaltına alındılar.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçtakilerin kimlik kontrolünde 'yağma' suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi O.T. (42) ve beraberindeki Ö.B. (39) yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Üç Eylül Mahallesi'nde bir araç durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında araçta bulunan O.T.'nin hakkında 'yağma' suçundan 19 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Cezaevi firarisi O.T. ve beraberindeki Ö.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ve 2,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te 19 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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