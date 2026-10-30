İzmir Ödemiş\'te beyin kanaması geçiren polis memuru Yalçın, Nazilli\'de defnedildi

İzmir Ödemiş'te beyin kanaması geçiren polis memuru Yalçın, Nazilli'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin kanaması geçiren 54 yaşındaki polis memuru Süleyman Yalçın, kaldırıldığı hastanedeki tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Süleyman Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Yalçın için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi.
Törene Yalçın'ın eşi Serap ve oğlu Mert Yalçın ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru oğlu Batuhan Yalçın, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda polis katıldı.
Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Daha sonra Çamlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Yalçın'ın cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Eğriboyun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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