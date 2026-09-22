İzmir Ödemiş'te Birgi yakınlarında motosiklet devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

İzmir Ödemiş'te Birgi yakınlarında motosiklet devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Mahallesi yakınlarında devrilen motosikletteki 2 yaralı, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anıl Y. (18) yönetimindeki 35 BMS 022 plakalı motosiklet Birgi Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Serkan Y. (18) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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