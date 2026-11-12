İzmir Ödemiş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin kızılçam fidanı toprakla buluştu - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin kızılçam fidanı toprakla buluştu

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İzmir'in Kemalpaşa, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu. Ödemiş Karadoğan Mahallesi'nde bin kızılçam, Bayındır Alankıyı Mahallesi'nde 1050 fidan dikildi; öğrenciler ağaç dikmenin önemini yaşayarak öğrendi.

İzmir'in Kemalpaşa, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Karabel mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen programa katılan öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağladı.

Çocuklar, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazanılması ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması kapsamında ağaç dikmenin önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan Mahallesi'nde de öğrencilerin katılımıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla, bin kızılçam fidanı dikildi.

Bayındır ilçesi Alankıyı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte ise 1050 fidan toprakla buluşturuldu.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete konuşmasında yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillere emanet etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin kızılçam fidanı toprakla buluştu - Son Dakika
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