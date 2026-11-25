İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak evine girdikleri kadını yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde yaşayan F.F'nin (66) evine giden şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, kadına mahalledeki bir evden hırsızlık yapıldığını, bu sebeple evindeki altınları incelemeleri gerektiğini ve incelemenin ardından altınları geri getireceklerini söyledi. Kadından yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve para alan şüpheliler evden ayrıldı.

Kadının şikayeti üzerine Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polisin çalışması sonucunda olayla ilgili 5 şüpheli tespit edildi.

Gaziemir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.