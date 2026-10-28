İzmir Ödemiş'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tır sürücüsü işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kutluhan T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır, Ödemiş-İzmir kara yolu Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hafif ticari araçtaki Coşkun Önder'in (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Mustafa S. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelÖdemişİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Akıl alır gibi değil 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:58:14. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android