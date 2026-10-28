İzmir Ödemiş'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tır sürücüsü işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kutluhan T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır, Ödemiş-İzmir kara yolu Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde hafif ticari araçtaki Coşkun Önder'in (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Mustafa S. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?