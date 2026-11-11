İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kanuni Sultan Süleyman sergisini Dubrovnik\'te açtı

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan " Kanuni Sultan Süleyman: Osmanlı Sarayının İhtişamı" sergisi, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde açıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü işbirliği, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Dubrovnik Müze Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen sergi, Dubrovnik Etnografya Müzesi'nin bulunduğu tarihi Rupe binasında ziyaretçilere sunuldu.

Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinden izler taşıyan sergide kaftanlar, takılar, geleneksel minyatürler ve saray yaşamına ait eserler yer alıyor. Sergide, Osmanlı sarayında kullanılan malzemeler ve geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanan özgün tasarımlar sergileniyor.

Çalışmayla Osmanlı hanedanının sanat anlayışı ve zanaat geleneğinin uluslararası alana taşınması, Osmanlı İmparatorluğu ile Dubrovnik arasındaki tarihi ve kültürel etkileşimin hatırlatılması hedefleniyor.

Sergi, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.