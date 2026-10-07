İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Tugay'ın kararına tepkiyle istifa etti - Son Dakika
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İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Tugay'ın kararına tepkiyle istifa etti

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İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Tugay\'ın kararına tepkiyle istifa etti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Başkan Cemil Tugay'ın kararına tepki göstererek kurul üyeliklerinden istifa etti. Üyeler, Şehir Tiyatrosu'nun bağımsız yapısını korumayı engelleyecek her girişimin karşısında olacaklarını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Şehir Tiyatrosu'na ilişkin kararına tepki göstererek kurul üyeliklerinden istifa etti. Kurul üyeleri, "Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hitaben yayımladıkları açıklamayla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Kurul üyeleri açıklamalarında, Şehir Tiyatrosu ile seyircisi arasında kurulan güven bağına ve kentin sosyokültürel iradesine saygı duyduklarını belirterek, Tugay'ın kararını kabul etmediklerini ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bu kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatromuz ile seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz."

Açıklamanın altında kurul üyeleri Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı'nın imzaları yer aldı.

Kaynak: ANKA
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