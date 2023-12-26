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İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı, Can Ataklı'nın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı, Can Ataklı'nın sözlerine tepki gösterdi

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, gazeteci Can Ataklı'nın şehit babasına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Alphan, Ataklı'nın sözlerinin şehit yakınlarının acılarını artırdığını belirterek, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne kast ettiğini iddia etti. Alphan, Ataklı'nın hukuk karşısında cezalandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı, Can Ataklı\'nın sözlerine tepki gösterdi
26.12.2023 - 12:42,
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İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, gazeteci Can Ataklı'nın şehit babasına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Alphan, yaptığı açıklamada, Ataklı'nın sözlerinin şehit yakınlarının acılarını bir kat daha artırdığını ifade etti.

Ataklı'nın açıklamalarıyla Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne kast ettiğini iddia eden Alphan, "Bir şehit yakını olarak kendisini lanetliyorum, kınıyorum. Tüm ülke olarak acı çekerken şehitlerimizi toprağa yeni yeni vermeye başlamışken bir babanın bu denli açıklamasına bile tahammül edemeyenler bizlerin canını çok daha fazla yakıyor, acıtıyorlar." diye konuştu.

Alphan, Ataklı'nın hukuk karşısında gerekli cezayı almasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı, Can Ataklı'nın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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