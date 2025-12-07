Karşıyaka Belediyesi'nin "İzmir Sofrası" Sergisine Yoğun İlgi: Şubat Ayı Sonuna Kadar Ziyaret Edilebilecek

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin "İzmir Sofrası" sergisi, yoğun ilgi dolayısıyla şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm sanat ve gastronomi tutkunlarını Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin gastronomi kültürünü sanatla buluşturan "İzmir Sofrası" sergisi, gördüğü yoğun ilgi üzerine şubat ayı sonuna kadar Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Geleneksel el sanatları ile yapay zeka destekli dijital çalışmaları bir araya getiren sergi, İzmir'in çok kültürlü mutfak mirasını özgün bir sanat deneyimine dönüştürüyor.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen sergi; İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Elvan Özkavruk Adanır ve Doç. Jovita Sakalauskaite tarafından hazırlanan eserlerden oluşuyor.

Simgeleşmiş Ege lezzetleri

İzmir mutfağının simgeleşmiş tatları, tekstil sanatının farklı teknikleriyle; keçe, atık kumaşlar ve sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üç boyutlu çalışmalara dönüştürüldü. Zeytinyağlılardan Ege otlarına, hamur işlerinden deniz ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eserler, gastronomiyi çevre bilinciyle ele alan çağdaş bir yorum sunuyor. Sergide ayrıca yapay zeka teknolojisiyle üretilmiş dijital çalışmalar da yer alıyor. İzmir'in kültürel lezzetleri, Rönesans estetiğini çağrıştıran sahnelerle yeniden tasvir edilerek geçmiş ile geleceğin birleştiği yenilikçi bir atmosfer oluşturuyor.

"Kent kültürüne katkı"

Sergiyi ziyaret eden Ünsal, "İzmir'in çok kültürlü mutfak mirası, kentimizin kimliğini besleyen en güçlü değerlerden biri. 'İzmir Sofrası' sergisiyle bu zenginliği hem geleneksel el sanatları hem de yapay zeka destekli çalışmalarla buluşturarak özgün bir kültür deneyimi sunuyoruz. Kentimizin kültürel üretimine değer katan böyle projeleri güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar tüm sanat ve gastronomi tutkunlarını bu özel sergiyi keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.