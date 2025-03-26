İzmir Su Damacanaları Efes Selçuk'ta Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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İzmir Su Damacanaları Efes Selçuk'ta Yoğun İlgi Görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen İzmir Su damacanaları, Efes Selçuk'ta uygun fiyatı ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu damacanaların sağlıklı ve güvenilir su sunduğunu belirtti ve vatandaşların memnuniyetini vurguladı.

26.03.2025 13:10  Güncelleme: 14:28
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(İZMİR) - İzmir'de hem fiyatı hem de kalitesiyle yoğun talep gören, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen İzmir Su damacanaları Efes Selçuklu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza arasında imzalanan protokolün ardından İzmir Su, Efes Tarlası Bakkalı ve Halk Market'te satışları devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Su doğal kaynak suyu tesisinde üretilen 19 litrelik polikarbon damacanalardaki su için protokol imzalayan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor. Piyasadaki damacana sulara oranla fiyatı daha hesaplı olan İzmir Su, Efes Tarlası Bakkalı ve Halk Market'te gel al yöntemiyle 50 TL'den satışları devam ediyor.

Selçuklular memnun

Mevcut ekonomik koşullarda, Efes Selçuklu vatandaşların uygun fiyatlı su almalarına olanak sağladıklarından duyduğu memnuniyeti aktaran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "İzmir Büyükşehir Belediyemizin ürettiği İzmir Su'yu hem üretim şeklindeki şeffaflıkla hem de fiyatıyla Efes Selçuklu hemşerilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız da memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Satışımıza ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı'nda başlamışken satış noktamıza Halk Market'i de ekleyerek çoğalttık. Böylece vatandaşlarımızın da İzmir Su'ya daha kolay ulaşmasını sağladık. Ekonomik olarak bu kadar zorlandığımız bir dönemde, bu hayat pahalılığında vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenli suyu piyasaya oranla daha uygun fiyata sunuyor olmamızdan dolayı çok memnunum" dedi.

Periyodik olarak kontrol ediliyor

İzmir Su'yun, kaynaktan son ürüne kadar üretim aşamalarının tamamında gereken tüm fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, fabrika bünyesinde bulunan modern laboratuvarlarda yapılıyor. Bunun yanı sıra üretimin her safhasında gerekli tüm parametrik değerler anlık ve sürekli olarak otomasyon sistemi tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınıyor. İZSU ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de periyodik olarak kontrol ettikleri su, dünya standartlarında kaliteli sular arasında yer alıyor. Grand Plaza A.Ş'nin kontrolünde su istasyonları ve servisler denetlenerek vatandaşa sağlıklı su ulaştırılıyor.

Sağlık kriterlerine uygun olarak, modern otomasyon sistemleri kullanılarak el değmeden dolum yapılan 19 litrelik damacanalar, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir suya ulaşmasını sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Su Damacanaları Efes Selçuk'ta Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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