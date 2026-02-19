İzmir Tarım Müdürü Akdoğan Göreve Başladı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Kahraman Akdoğan göreve başladı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdoğan, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Şahin'den görevi devraldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdoğan, tarım potansiyeli yüksek İzmir'de görevlendirmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Akdoğan, "Türkiye tarımının öncü şehirlerinden İzmir'de güçlü kadromuz ile üreticimizin yanında, paydaşlarımızla ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
