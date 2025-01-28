İzmir Tarımda Öne Çıkıyor

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Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, geçen yıl kentte 1 milyon 680 bin ton süt, 2 bin 626 ton bal ve 1 milyar 546 milyon 999 bin 560 yumurta üretildiğini söyledi.

Şahin, müdürlüklerinde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.

İzmir'in ülke tarım üretiminde önemli konumu bulunduğunu anlatan Şahin, "Şehrimiz, tarla bitkileri, meyve ve sebze üretimi, süs bitkileri, hayvan varlığı bakımında ilk sıralarda bulunmaktadır. İzmir'de geçen yıl 1 milyon 680 bin ton süt, 2 bin 626 ton bal ve 1 milyar 546 milyon 999 bin 560 yumurta üretildi. İzmir ülkemizin su ürünleri ihtiyacının ise yüzde 34'ünü karşıladı." dedi.

Şahin, geçen yıl 104 bin gıda, 12 bin 424 su ürünleri, 3 bin 264 hayvan sağlığı denetimi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tarımda yeni dönem üretim planlaması ve destekleme modelinden bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Üretim döneminden önce ne kadar destekleme alınacağı bilenecek. Stratejik ürünlere ilave planlama desteği verilecek. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişeme göre her yıl günlenecek. Su azlığı havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan, ilave destek alacak."