İzmir Tire'de otomobil şarampole düştü, süt kamyonu dereye devrildi; 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Tire'de otomobil şarampole düştü, süt kamyonu dereye devrildi; 2 kişi yaralandı

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İzmir Tire\'de otomobil şarampole düştü, süt kamyonu dereye devrildi; 2 kişi yaralandı
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İzmir Tire'de süt kamyonunun otomobile çarptığı kazada otomobil şarampole düştü, kamyon dere yatağına devrildi. Otomobildeki 2 kişi Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü; kazaya kamyonetin de karıştığı öğrenildi.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobil, kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tire-İzmir kara yolunda seyreden M.K. idaresindeki 35 EY 104 plakalı süt kamyonu, Tire Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde önünde ilerleyen 09 AIZ 693 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole düştü. Kamyon ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazaya bir kamyonetin de karıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan A.Ş. ile D.Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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