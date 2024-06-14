İzmir Torbalı Belediyesi'nde Bulunan Dinleme Cihazıyla İligili Soruşturma Başlatıldığı Bildirildi

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi'nde "Böcek" diye tabir edilen dinleme cihazının bulunmasının ardından belediye yetkililerinin durumu Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Torbalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Böcek" diye tabir edilen dinleme cihazının bulunması sonrasında belediye yetkililerinin durumu Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdiği ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin belediyeye gelerek incelemelerde bulunduğu ifade edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gözütok'un ortaklaşa kullandığı çalışma odasında parmak izi incelemesi yaptığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirildi.