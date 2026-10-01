İzmir Torbalı\'da 3\'ü ağır 7 işçiyi yaralayan patlama kamerada görüntülendi

İzmir Torbalı'da 3'ü ağır 7 işçiyi yaralayan patlama kamerada görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında meydana gelen ve 3'ü ağır 7 işçinin yaralanmasına yol açan patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikanın içi ve dışında patlama anı, yükselen dumanlar ve sarsıntı görülüyor.
PATLAMA ANI KAMERADA
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fabrikanın hem içi hem de dışındaki görüntülerde, patlama anı, yükselen dumanlar ve sarsıntı yer alıyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?