İzmir Torbalı'da protes bacak kampanyası tamamlandı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Torbalı'da ihbar ettiği uyuşturucu satıcısı tarafından bacağından vurulan ve tek bacakla hayata tutunmaya çalışan Zafer Kalaycı'yı protes bacağa kavuşturmak için başlatılan kampanya, bitimine saatler kala Belediye Başkan Övün Demir'in devreye girip açığı kapatması ile tamamlandı.

Torbalı Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Zafer Kalaycı'nın hayatı, 2021 yılında yaşadığı bir olay sonrasında tamamen yön değiştirdi.

Zafer Kalaycı, Balıkesir Edremit'te ikamet ederken, bir uyuşturucu satıcısını polise ihbar etmiş, aynı kişi tarafından bacağından vurulmuştu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kalaycı'nın bacağına platin takıldı ancak 2022'de 2 kere enfeksiyon kaptığı için ampute edildi.

Yaklaşık 2 yıldır tek bacakla hayatına devam eden Kalaycı'nın ailesi, protez bacak için başvuru yaptı. Bir süredir devam eden Valilik onaylı kampanya dün sona ererken, Zafer Kalaycı için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de seferber oldu. 350 bin liralık kampanyanın bitmesine kısa bir süre kala Başkan Demir, açığın kapatılması için talimat verdi. Demir'in talimatı ile aile ile irtibata geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kampanya için kalan tutarının belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

"BAŞTA BAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Koltuk değnekleri ile hayatına devam eden Zafer Kalaycı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir başta olmak üzere, kampanya sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Kalaycı, "Çok mutluyum. 1 yıldır kampanyamız için başta ailem olmak üzere çok sayıda kişi seferber oldu. Kampanyamızın son gününde Belediye Başkanımız Övünç Demir, kampanyamızın kalan tutarının kapatılması için bizimle irtibata geçti. Son anda gelen çok güzel bir mutluluk yaşattı bize. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kampanya sürecinde yardımlarını bizden esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Onlar sayesinde artık daha rahat bir şekilde hayatıma devam edeceğim" dedi.

Anne Birgül Kalaycı ise 3 yıldır çok zor günler geçirdiklerini belirterek, kampanya sürecinde kendilerine destek olan başta Belediye Başkanı Övünç Demir olmak üzere, herkese teşekkür etti.

"KAMPANYANIN TAMAMLANMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Zafer Kalaycı'nın hayatına daha rahat bir şekilde devam edecek olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Demir, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Zafer kardeşimiz de yaşadığı kötü olay sonrası zor bir süreç geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Protez bacak için bir kampanyası vardı. Biz de elimizden geldiğince destek olduk ve kampanyanın tamamlanmasını sağladık. Engelliler Haftası'nda böyle güzel bir olaya vesile olmak, bizleri çok mutlu etti. 1 yıldır devam eden kampanya sürecinde Zafer kardeşimize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte zorlu bir fizik tedavi süreci geçirecek Zafer. Kendisi çok güçlü bir insan. Her zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Tekrardan Zafer kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.