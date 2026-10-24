İzmir Torbalı'da toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Torbalı'da toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Torbalı'da yürütülen çalışmada toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekiplerince 2 şüpheli suçüstü yakalanırken emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince ilçede çalışma yürütüldü.
Ekipler, toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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