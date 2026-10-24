İzmir Torbalı'da toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Torbalı'da yürütülen çalışmada toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekiplerince 2 şüpheli suçüstü yakalanırken emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince ilçede çalışma yürütüldü.

Ekipler, toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Narkotik3. SayfaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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