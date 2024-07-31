İzmir Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Urla\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının kontrol altına alınmasında görev yapanlara teşekkür eden Elban, yangının söndürülmesi için gösterilen çabanın Urla'yı yeniden yeşertmek için de gösterileceğini belirtti. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren bir su tankeri ise devrildi. Yangının bir evde yapılan kaynak çalışmasında çıktığı ve bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

31.07.2024 22:49
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmek için gösterilen çabanın Urla'yı yeniden yeşertmek için de gösterileceğini kaydeden Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapanlara teşekkür etti.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına destek veren Balçova Belediyesine ait N.Y'nin kullandığı 35 EU 719 plakalı su tankeri çalışmalar sırasında devrildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Tedbir amacıyla 455 ev ve iş yeri tahliye edilmiş, 1630 kişi bölgeden çıkartılmıştı.

Yangının bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenmiş, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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