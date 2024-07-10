İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için fotoğraf sergisi düzenleyecek

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İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, kentin çeşitli noktalarında fotoğraf sergisi açacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı (AA) arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşacak sergide, farklı illerde 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kalkışmasının yaşandığı saatlerde ve ertesi gün objektiflere takılan önemli anlar, darbe girişiminin 8. yılında İzmirlilere bir kez daha anımsatılacak.

Kentteki 3 alışveriş merkezi ile Konak Meydanı'nda düzenlenecek fotoğraf sergisi, ilk olarak 12 Temmuz Cuma günü Gaziemir'deki Optimum AVM'de açılacak. Fotoğraflar 13 Temmuz Cumartesi günü Hilltown Karşıyaka AVM'de, 14 Temmuz Pazar günü İstinyePark İzmir AVM'de, 15 Temmuz Pazartesi günü ise Konak Atatürk Meydanı'nda sergilenecek.

Sergilerle, milli iradeyi korumak üzere tanklara siper olan vatandaşların kararlılığı, İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sergilenen direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik FETÖ saldırılarının sonuçları, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inen binlerce vatandaşın dik duruşu ve hain darbe kalkışmasına ait pek çok unutulmaz an İzmirlilerle buluşturulacak.