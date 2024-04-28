İzmir Valiliği, DERBİS Eğitimleriyle Dernek Yöneticilerini Bilgilendiriyor

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İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, dernek yöneticilerine Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

Kentte bulunan yaklaşık 5 bin 460 derneğe hizmet veren İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, DERBİS sistemine veri girişi için kullanılan programdaki değişiklerle ilgili dernek yöneticilerini gruplar halinde bilgilendiriyor.

Bornova'da 200 dernek yöneticisinin katılımıyla "Yeni Nesil DERBİS (V2.0) ve Proje Destek Sistemi (PRODES)" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıların mayıs ayında Çiğli ve Konak'taki derneklerle süreceği ifade edildi.