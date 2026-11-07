İzmir Valiliği Menemen'de uyuşturucu operasyonunda 16 tabanca fişeği bulunduğunu açıkladı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menemen ilçesi Ahıhıdır Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.