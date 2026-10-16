İzmir Valisi Elban, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm İzmirlileri davet etti

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde İzmirlileri bir araya getirecek kapsamlı etkinlik programı hazırlandı.

Bugün başlayacak kutlamalar kapsamında 29 Ekim'e kadar Konak Atatürk Meydanı'nda konserlerden halk oyunlarına, sergilerden spor etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, tüm İzmirlileri kutlamalara davet ederek, "Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte milletimizin büyüklüğüne yakışır şekilde, onurla, sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Programın ilk gününde Cumhuriyetin 103. yılına özel Türk bayrağı dokuma etkinliği de başlayacak. İlk ilmeği İzmir Valisi Süleyman Elban'ın atacağı halı dokuma çalışmasına vatandaşlar da hafta boyunca attıkları ilmeklerle katkıda bulunabilecek.