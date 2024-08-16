İzmir Valisi Süleyman Elban: 'Yangına yakın bölgeler tahliye edildi'
İZMİR Valisi Süleyman Elban, yangına yakın bölgelerdeki vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı. Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, güvenlik önlemleri de artırıldı. İtfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.
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16.08.2024 18:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Valisi Süleyman Elban: 'Yangına yakın bölgeler tahliye edildi' - Son Dakika
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