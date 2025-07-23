İzmir ve Aydın'da Sıcak Havadan Dolayı Hayat Durma Noktasında - Son Dakika
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İzmir ve Aydın'da Sıcak Havadan Dolayı Hayat Durma Noktasında

İzmir ve Aydın\'da Sıcak Havadan Dolayı Hayat Durma Noktasında
23.07.2025 16:57
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İzmir'de 42, Aydın'da 44 dereceye ulaşan sıcak hava, kenti etkisi altına aldı, sosyal yaşamı yavaşlattı.

İzmir'de, "fön rüzgarları"nın da etkisiyle 42 dereceye kadar ulaşan sıcak hava kentteki hareketli yaşamı yavaşlattı.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği İzmir'de, pazartesi gününden itibaren yükselme eğilimine giren sıcak hava, bugün haftanın en yüksek rakamına ulaştı. Sıcak havayla birleşen Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" ise vatandaşları bunalttı.

Normal günlerde bir hayli yoğun olan Alsancak, Çankaya, Kemeraltı, Saat Kulesi çevresi ve Kordonboyu sakinliğe büründü. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar da ağaç altında gölgelik aradı.

Sahildeki balıkçılar da oltalarını bırakıp ağaç gölgelerinde beklemeyi tercih etti.

Mustafa Meydaner, AA muhabirine, sıcak havaya rağmen balık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Sıcak hava nedeniyle sahilin boş kaldığını vurgulayan Meydaner, "Balıkçı arkadaşlar vardı ama şu anda kimse kalmadı. Ben de birazdan gideceğim." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla sahile gelen 13 yaşındaki Nehir Alıcı ise "Çok sıcak... Öyle bir sıcak ki pişiyoruz. Keşke kapalı alanda dursaydık." diye konuştu.

13 yaşındaki Can Sandık ise dışarı çıktıkları için pişman olduklarını ifade etti.

Sıcaktan bunalan bazı kişiler de parklarda çimlerin sulandığı hortumla serinlemeye çalıştı.

Aydın

Öte yandan Aydın da sıcak havanın etkili olduğu şehirlerin başında geldi.

İstasyon Meydanı'ndaki termometre 44 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk bir hayli azaldı.

Dışarıdaki vatandaşların çoğu şapka takarak ya da şemsiye taşıyarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunda zaman zaman çocuklar yüzdü. Bazı Aydınlılar da Bey Camisi'nin avlusunda dinlendi.

Şemsiyeyle dolaşan Mükerrem Kürüm, "Gerçekten çok sıcak. Benim de tansiyonum olduğu için şemsiyesiz dolaşamıyorum gördüğünüz gibi. Herkese gölgeden gitmesini, güneşte çok kalmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Aydın'da Sıcak Havadan Dolayı Hayat Durma Noktasında - Son Dakika

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