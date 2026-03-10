İzmir-Bakü Kardeşliğinin 40. Yılı İzmir'de Kutlanacak - Son Dakika
İzmir-Bakü Kardeşliğinin 40. Yılı İzmir'de Kutlanacak

10.03.2026 09:29  Güncelleme: 10:28
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve heyeti ile bir araya gelerek İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir oluşunun 40. yıl etkinliklerini ve işbirliklerini görüştü. Kutlamalar için ortak projeler planlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir oluşunun 40. yılının kutlanması gündeme gelirken, karşılıklı ilişkilerin artırılması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ile konsolos Zaur Allahverdi-zada ve konsolos Sevinc Süleymanova'yı ağırladı. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı. İzmir ile Bakü'nün kardeş kent oluşunun 40. yılı için yapılması planlanan kutlamalar ve karşılıklı iş birlikleri görüşme kapsamında ele alındı.

Tugay: Geleneği başlatıyoruz

21 Mart'ta Kültürpark'ta Bahar Bayramı kutlaması yapacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan da yer alacak. Geleneği başlatalım, önümüzdeki yıllarda daha da renkli olabilir" diye konuştu. Başkan Tugay, Başkonsolos Narmina Mustafayeva'nın Narlıdere'deki Bakü Parkı'na Haydar Aliyev'in heykelinin konulması isteği için kolaylık sağlayacaklarını ifade etti. Tugay, "Anmalarda biz de orada tören yaparız" ifadelerini kullandı.

"28 Mayıs Bağımsızlık Günü için gelmeyi çok istiyorum"

Başkan Tugay, Bakü-İzmir kardeşliğini önemsediklerini belirterek, "Bakü'de İzmir Parkı var biliyorsunuz. Ben gittim gördüm. Saat Kulesi'nin maketini yaparak 40. yıl anısına oraya yerleştirebiliriz" dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olan 28 Mayıs'ta da bir heyetle Azerbaycan'da olmak istediklerini kaydeden Başkan Cemil Tugay, "Gelmeyi gerçekten çok istiyorum" dedi.

Mustafayeva: 40. yıl için güzel etkinlikler planlamak istiyoruz

İzmir'i çok sevdiğini ifade eden Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Bu yıl Bakü ile İzmir'in kardeş olmasının 40. yılı. Güzel etkinlikler planlamak istiyoruz" diye konuştu.

