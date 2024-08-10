İzmir ve Manisa Belediyeleri İş Birliği Yaparak Midilli Seferlerini Artırıyor

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(İZMİR)- İzmir ve Manisa büyükşehir belediyeleri, Midilli'ye düzenlenen İZDENİZ gemi seferlerinden daha fazla Manisalının yararlanması için iş birliği yapacak. İzmir Limanı'ndan cuma günleri hareket eden Midilli turuna katılacak Manisalılar için otobüs kaldırılacak. Geminin dönüş yaptığı pazar akşamları da limandan Manisa'ya otobüsle dönüş imkanı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, üç yıldır yaz aylarında gerçekleştirdiği İzmir-Midilli seferleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Manisa'da da heyecan yarattı. İki büyükşehir arasındaki iş birliği kapsamında kentin her tarafını Midilli seferlerine ilişkin tanıtım afişleriyle donatıldı.

Manisa'dan otobüs kalkacak

Cuma günleri kalkan ve pazar akşamları dönüş yapan İzmir-Midilli seferlerinden Manisalı vatandaşların da kolaylıkla yararlanabilmesi amacıyla Manisa'dan Alsancak Limanı'na otobüs seferleri planlandı. Cuma günleri Manisa Eski Garaj karşısından 06.00'da kalkacak otobüs, pazar akşamları da Alsancak Limanı'ndan saat 20.00'de dönüş yapacak.

"İlgi büyük"

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, çarşamba ve cuma günleri düzenlenen Midilli seferlerine ilginin yoğun olduğunu, taşınan yolcu sayısının üç yılda üç kat arttığını vurguladı. Manisa'dan gelen katılım taleplerinin artmasıyla birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle cuma günleri düzenlenen seferler için 'ulaşım avantajı' sağlandığını belirten Marım, "Yolcularımızı, güvenle ve konforlu şekilde Midilli'ye götürüp getiriyoruz. Keyifli vakit geçirdiklerini ve unutulmaz anılarla döndüklerini ifade etmeleri en büyük mutluluğumuz. Bu keyiften, çok daha fazla vatandaşımızın yararlanması için çalışıyoruz. Midilli seferlerimiz 27 Eylül'e kadar devam edecek" dedi.

Kapı vizesi ile gidilebiliyor

İzmir-Midilli gemisi, çarşamba ve cuma sabahları 08.30'da İzmir Limanı'ndan kalkıyor. Cuma ve pazar akşamları ise 17.00'de Midilli'den dönüş için hareket ediyor. 'Kapıda vize uygulaması' kapsamında seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi'ni (0552 035 88 60) arayarak randevu alması ve istenen evrakların yolculuktan en az beş gün önce ofise iletilmesi gerekiyor. Yetişkin yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini, İzmir Marina'da yer alan İZDENİZ Satış Ofisi'ne, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 'şahsen' teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu için vize ücreti ise kişi başı 20 Euro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan ada için geçerli vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro

İzmir-Midilli Turu biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr'den, sitede belirtilen yetkili acentelerden, İzmir Limanı'nda yer alan İZDENİZ ofisinden, İZDOĞA Turizm satış ofisinden ve izdogaturizm.com üzerinden satın alınabiliyor.

Bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro; 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş- dönüş 34 Euro; tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş-dönüş 68 Euro.

Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro; 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro; tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro.