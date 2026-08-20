İzmir Yabancı Ziyaretçi Sayısında Artış - Son Dakika
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İzmir Yabancı Ziyaretçi Sayısında Artış

İzmir Yabancı Ziyaretçi Sayısında Artış
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İzmir, 2026'nın ilk 6 ayında 583 bin 20 yabancı ziyaretçi ağırladı, Almanya lider ülkedir.

İZMİR, 2026 yılının ilk 6 ayında 583 bin 20 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Almanya 175 bin 573 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan'dan gelen ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildi.

İzmir, 2026 yılının ilk 6 ayında 583 bin 20 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; İzmir'e ocak-haziran ayları itibarıyla giriş yapan en çok ziyaretçiyi 175 bin 573 kişi ile Almanya oluştururken, 66 bin 16 kişi ile İngiltere ikinci, 30 bin 42 kişi ile Hollanda üçüncü ve 22 bin 582 kişi ile İtalya dördüncü oldu. İtalya'yı sırasıyla 22 bin 312 kişi ile Fransa, 18 bin 403 kişi ile İrlanda ve 15 bin 169 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2025 yılında İspanya'dan ilk 6 ayda 7 bin 545 ziyaretçi gelirken 2026 yılının ilk altı ayında bu rakam yüzde 16,90 artış göstererek 8 bin 820 olarak gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısında da artış gözlendi. 2025 yılının ilk 6 ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İzmir'i ziyaret eden toplam yabancı sayısı 9 bin 993 iken 2026 yılının ilk 6 ayında bu rakam yüzde 14,75 artış kaydederek 11 bin 467 olarak gerçekleşti.

Özbekistan'dan 2025 yılının ilk altı ayında İzmir'i ziyaret eden toplam yabancı sayısı 7 bin 323 iken 2026 yılının ilk 6 ayında bu rakam yüzde 41,03 artış göstererek 10 bin 328 olarak gerçekleşti.

YABANCI ZİYARETÇİLER HAVA YOLUNU TERCİH EDİYOR

İzmir'e 2026 yılının ilk 6 ayında gelen yabancı ziyaretçiler geçmiş yıllara benzer olarak hava yolunu tercih etti. Yılın ilk 6 ayında 498 bin 991 yabancı ziyaretçi havalimanından giriş yaptı. Ayrıca, deniz yoluyla da yılın ilk 6 ayında 84 bin 29 yabancı ziyaretçi İzmir'e giriş yaptı.

Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Yabancı Ziyaretçi Sayısında Artış - Son Dakika

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